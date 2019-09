Centenars de tarragonins es mengen el Braç de Santa Tecla en qüestió de minuts

El Gremi de Pastissers valora cobrar un preu popular i destinar la recaptació a entitats que vetllen pels més desfavorits, l’any vinent

Reivindicació de la professió

El Gremi de Pastissers ha tornat a endolcir la tarda de centenars de tarragonins per dissetena ocasió, amb motiu del repartiment dels 75 metres del Pastís del Braç de Santa Tecla. Minuts abans de les 19 hores, un nombrós nombre de persones ja feien cua, amb el seu tiquet per una degustació gratuïta a la mà, a l’espera que s’iniciés el repartiment del pastís, de bescuit i nata, confeccionat per cinc pastisseries de la ciutat de Tarragona. En total, s'han repartit 2.100 racions, de les quals 300 anaven destinades a persones celíaques. El president del Gremi de Pastissers, Josep González, ha comentat que «va ser l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros qui va plantejar la iniciativa que féssim racions per a celíacs, i l’actual, Pau Ricomà, està molt d’acord en el fet que es mantingui».González ha anunciat que és possible que l’edició d’aquest any sigui la darrera en què la ració de pastís és gratuïta. El president del Gremi de Pastissers ha explicat que aquest col·lectiu professional estudia posar un preu simbòlic, per destinar la recaptació a entitats solidàries de la ciutat. «Seria una manera de què tothom participés del Pastís del Braç de Santa Tecla», ha remarcat, per afegir que «ho estem valorant».Com és habitual, les racions del pastís han desaparegut de la plaça de la Font en pocs minuts. En unes taules ubicades al centre de la mateixa s’estenien els 75 metres de pastís i les 2.100 racions. En els dos extrems s'han produït llargues cues, amb centenars de persones que no volien deixar passar l’ocasió de degustar el pastís elaborat per cinc professionals. Participant del repartiment hi havia representants de diferents formacions polítiques amb presència a l’Ajuntament, com Hermán Pinedo, Paula Varas, Francesc Roca, Pau Pérez o José Luís Martín, entre altres.Els comentaris de la gent han estat per tots els gustos, però el d’un jove que estava gaudint de la seva ració ha reflectit el sentit de la gran majoria. «Està boníssim», ha comentat a un altre jove que també duia el seu pastís. Altres grups de persones han aprofitat per cridar, en veu baixa, «visca Santa Tecla».En la primera edició del Pastís del Braç de Santa Tecla es van distribuir «més de 4.000 racions d’un braç de gitano de 150 metres de longitud», ha explicat González. Amb els anys, la quantitat ha anat disminuint, fins a arribar a les 2.100 racions i 75 metres del pastís d’aquest any. El motiu ha estat que, en aquest temps, «han desaparegut pastisseries artesanals que participaven en aquesta iniciativa», ha remarcat el president del Gremi. En la primera edició van participar dotze pastisseries, «un sector que ara s’està recuperant», ha comentat. L’elaboració del pastís repartit avui va començar «fa dos dies», ha indicat González.El president del Gremi de Pastissers ha aprofitat per reivindicar «el valor de la pastisseria artesanal enfront de la industrial, que està feta amb química, que és bona per moltes coses però no per menjar».