L'actuació serà al desembre a la Tarraco Arena Plaça

Actualitzada 17/09/2019 a les 14:01

Aitana Ocaña, exconcursant d'Operación Triunfo 2017, farà un concert a Tarragona en el marc de la seva gira Play Tour Aitana. L'esdeveniment tindrà lloc a la Tarraco Arena Plaça (TAP) el dissabte dia 21 de desembre.L'artista està gaudint d'un gran èxit amb el llançament del seu primer disc, Spoiler. Els assistents podran gaudir de hits com Teléfono, Vas a Quedarte, Nada Sale Mal o Me Quedo, que no paren de sonar en les emissores musicals de tot l'Estat.Les entrades per al concert a la TAP estaran disponibles el proper dijous 19 de setembre a les 10h al lloc web aitanamusic.es.