Un nou capítol de la història local

S’ha presentat el llibre que recull el treball de restauració dels Gegants Moros de Tarragona

Actualitzada 16/09/2019 a les 12:59

Aquest divendres es va presentar a la Casa de la Festa de Tarragona el llibre Els Gegants Moros. Intervenció global, recuperació històrica i nou simbolisme (Arola ed.). Es tracta d’un volum il·lustrat amb fotografies en el qual es detalla la intervenció a què es van sotmetre els Gegants Moros de Tarragona amb motiu del 30è aniversari de la parella. El llibre està signat pel triplet que va ser artífex de la restauració i renovació dels elements, Àngels Cantos, Antonio Gómez i Josep Maria Casas, i en ell s’hi desvetlla tant el procés de treball com el profund estudi previ que es va dur a terme abans d’entrar en acció, així com els criteris que van guiar la intervenció.L’escultora Àngels Cantos, cap del projecte, detalla que l’encàrrec va consistir en la restauració de les peces, així com la renovació del vestuari i joiera. En aquest punt és important recordar que els Gegants Moros actuals són unes rèpliques dels originals, bastits el 1851 per l’escultor Bernat Verderol. L’any 1985 l’artista Barenys en va fer una còpia en fibra de vidre, i són aquests els que van ser objecte de la intervenció detallada en el llibre. Així per exemple, una de les accions dutes a terme per l’Àngels va ser recuperar les tonalitats cromàtiques de les peces originals i aplicar-les als gegants actuals.Per la seva banda, la labor del joier Antonio Gómez va ser la de pensar, dissenyar i elaborar un conjunt de joies noves per a la parella. Una tasca per a la qual es va inspirar en la iconografia de la Catedral de Tarragona, i que es va materialitzar en un seguit de peces on s’hi poden veure representats elements del bestiari o detalls arquitectònics del temple, de manera que, explica el joier, els Gegants Moros s’identifiquen plenament amb la ciutat. A més, les peces han estat elaborades amb tècniques de joieria amb la voluntat que siguin perdurables: «en els acabats i en la forma amb què els hem treballat, els elements estan pensats perquè durin centenars d’anys», assegura.El tercer membre de l’equip de restauradors és Josep M. Casas, a qui se li va encomanar dissenyar i cosir els vestits nous dels Gegants Moros. Es volia que reproduïssin de la manera més fidel possible els vestits originals. Amb aquesta premissa, Casas va fer una tria de teixits condicionada per la qualitat, el color i el pes. Un cop feta la selecció, es van fer diverses proves amb ordinador, vestint la parella amb vestit virtuals fins a trobar els definitius. En el procés, detalla el modisto, es van tenir present també factors com l’alçada i el pes de les peces: «es va donar més amplada a les faldilles perquè, en ballar, de cintura en avall hi hagués més pes i es compensés l’estructura superior».El llibre que es va presentar divendres recull aquesta labor de manera detallada i desvetlla també altres aspectes, com el simbolisme de les peces o el rigor històric i artístic amb què es va fer la intervenció. La publicació es complementa amb una exposició que es pot visitar a la Casa de la Festa.