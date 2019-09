Tarragona es converteix durant tres dies en l'epicentre mundial del transport de pasta de paper

El Port multiplica els tràfics de la mà d’Euroports i es converteix en un dels principals ‘hubs’ de la Mediterrània

Actualitzada 16/09/2019 a les 19:22

El Port de Tarragona acull entre aquest dilluns i dimecres la 23a trobada del sector del transport de paper i pasta de paper. La cita, que es fa cada dos anys i és el primer cop que es fa a l’Estat, reuneix uns 600 representants i 50 expositors de 25 països diferents, i marcarà les decisions estratègiques de les empreses del sector en els propers anys. El de Tarragona és el principal port de pasta de paper de l’estat espanyol i el tercer de la Mediterrània pel que fa a tràfic de paper i pasta de paper –amb 600.000 tones mogudes l’any passat. El producte arriba principalment de l’Amèrica del Sud i del Nord d’Europa i s’emmagatzema al hub del Port de Tarragona per ser distribuït després als clients del territori o a altres ports mediterranis.El simposi, que s’inaugura aquest dilluns a l’Amfiteatre romà de Tarragona, està organitzat per la International Forest Products Transport Association (IFPTA), l’única associació professional en xarxa per als professionals mundials de la logística de productes forestals.