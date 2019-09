Marc Parrot presentarà la seva música per Santa Tecla en format íntim

Els concerts es faran el 18 i 19 de setembre en una tenda singular amb capacitat per a 80 persones

Actualitzada 16/09/2019 a les 18:04

Marc Parrot oferirà, en el marc de les festes de Santa Tecla, un seguit de concerts íntims i personals dins d’una iurta, nom que rep aquest petita tenda amb capacitat per a 80 persones. Parrot estarà acompanyat dels músics Lluís Cartes i Dani Ferrer i presentaran el seu últim treball Refugi. Tots tres protagonitzen un muntatge en què experimenten amb els sons i juguen amb els contrastos, dirigits per Los Galindos.Els concerts tindran lloc els dies 18 i 19 de setembre (a les 19.30 i les 22 hores) a la iurta que estarà ubicada als jardins del Camp de Mart.Les entrades per a l’espectacle ja estan a la venda, al preu de 10 euros, a www.tarracoticket.cat