Els Nanos Castellers dels Xiquets del Seguici Popular visiten el Joan XXIII.

Actualitzada 16/09/2019 a les 12:59

Els Nanos Nous del Seguici Popular de Tarragona, concretament els Nanos Castellers dels Xiquets de Tarragona, han visitat aquest dilluns l’Hospital Universitari Joan XXIII en motiu de Santa Tecla. Els Nanos Castellers han anat a animar l’estada dels nens ingressats a la planta del Servei de Pediatria del centre sanitari. Els Nanos Nous també han anat a l’àrea d’urgències per donar una sorpresa als nens i nenes que han hagut d’anar a visitar-se.Aquests Nanos han substituït aquest any al Mingo i la Rosona, els Nanos del Nàstic, que l’any passat i l’anterior, coincidint amb la celebració del 50è aniversari de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, van visitar als nens i nenes ingressats al centre sanitari. Després, els Nanos Nous també han anat a visitar als usuaris de l’Hospital Sociosanitari Francolí.Ja fa varis anys que els Nanos del Seguici Popular de Tarragona visiten l’Hospital per alegrar l’estada dels infants coincidint amb la Festa Major.