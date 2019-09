Dídac Nadal reclama dignificar la Casa de la Festa de Tarragona

També demana restaurar els Gegants Moros Originals i els Primers Negritos

El portaveu del grup municipal de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, reclama a l'equip de govern que dignifique la Casa de la Festa ja que ha de ser «un veritable referent a la ciutat que permeti la bona conservació i exposició dels elements del patrimoni festiu».Nadal assegura que des que es va inaugurar, l’equipament no ha deixat de patir problemes d’humitats i filtracions «que estan posant en perill l’adequada conservació dels elements del Seguici Popular». Per aquest motiu, demana que l'any que ve el pressupost municipal contempli «una partida destinada a les obres de millora i les actuacions necessàries per dignificar-la».El portaveu de Junts per Tarragona considera que els Gegants Moros Originals i els Primers Negritos, d’un gran valor artístic i històric, es troben en un estat lamentable. «Estan darrere d’unes cortines, sense mans, desvestits i amb les perruques mig trencades», ha explicat Nadal. Per la qual cosa, reclama la seva restauració «urgent».El grup municipal portarà la qüestió, en forma de moció, al pròxim plenari municipal previst pel dilluns 30 de setembre.