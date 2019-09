Cues per veure 'La mida del temps', la pel·lícula sobre Eduard Boada

El films s’emetrà el 21 de setembre a TAC12

L’Antiga Audiència es va quedar petita ahir a la tarda per encabir els espectadors que van voler assistir a l’estrena de La mida del temps, un documental dirigit per David Aymerich que presenta la vida del cèlebre restaurador Eduard Boada a través de vuit entrevistes. El documental, de 25 minuts de durada, es va projectar en dues sessions. El projecte ha comptat amb el finançament de l’Ajuntament i TAC12 que emetrà el film el 21 de setembre.El documental està rodat a diferents punts de la ciutat com la Catedral de Tarragona i descriu Boada arran de diverses entrevistes a personatges com ara l’escriptora Margarida Aritzeta, el joier Joan Blàzquez i l’exalcalde Josep Fèlix Ballesteros. El documental és un dels últims reconeixements que la ciutat li ha brindat aquest any a Boada, que va tancar el mític Can Boada l’any passat, setanta anys després que l’obrís el seu pare el 1947. El 21 de setembre, Boada protagonitzarà el pregó de Santa Tecla, un honor que li va brindar Ballesteros després d’una campanya a la xarxa social Twitter on un bon nombre de tarragonins demanaven que Boada fos el pregoner d’enguany.