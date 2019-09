El coordinador a Tarragona, Hugo Núñez, apunta que la majoria dels rescats i morts tenen lloc a partir de les set de la tarda

Creu Roja demana ampliar fins a les 20 hores el servei de socorrisme a les set platges de la ciutat on l’entitat realitza les tasques de vigilància. La majoria dels rescats i els morts per ofegament es produeixen a partir de les 19 hores, quan acaba el torn dels socorristes i aquests ja han abandonat la platja. L’organització també proposa treballar els caps de setmana de setembre a totes les platges, un servei que, actualment, només està actiu a la platja de l’Arrabassada.El coordinador de Salvament i Socorrisme de Creu Roja a Tarragona, Hugo Núñez, té clar que la mancança principal del servei es troba en un horari que comença a les 10 hores i acaba a les 19 hores. «Tots els rescats tenen lloc a partir de les 19.15 hores. Aquest any ha sigut una mostra claríssima d’aquest fenomen. Tots els morts es produeixen just després que el socorrista marxi», subratlla Núñez. El clima, cada cop més calorós, allarga el temps que els banyistes passen a la platja i augmenta el risc que es produeixi algun incident en un moment en què el servei de socorrisme ja ha acabat. A Tarragona, molts socorristes pertanyen també al cos de voluntaris de Servei Marítim i són els tripulants de les embarcacions de salvament que treballen en casos d’urgències a qualsevol hora. Els rescats en casos d’urgència s’activen en qualsevol moment, ja que el servei marítim està actiu les 24 hores i els 365 dies de l’any.El passat dissabte 14 de setembre els socorristes de Creu Roja van acabar la temporada del servei de salvament i socorrisme que l’Ajuntament contracta des de fa 50 anys. Fins al 30 de setembre, l’entitat manté la vigilància els caps de setmana a la platja de l’Arrabassada. Núñez proposa ampliar aquestes feines a les set platges amb vigilància, ja que són moltes les persones que durant el mes de setembre s’apropen a gaudir dels últims dies de platja de la temporada. Les platges de la Móra i la Llarga registraven ahir un gran nombre de banyistes.Durant la jornada del diumenge, els socorristes van realitzar tres rescats: dos a l’Arrabassada i un als Capellans. Malgrat que les platges lluïen bandera vermella, els professionals de l’organització van haver d’intervenir per rescatar banyistes imprudents. «És la nostra creu. Ens sacrifiquem cada dia, el socorrista es crema la pell cada dia, però no hi ha manera», lamenta el responsable dels socorristes a la ciutat. «Si no hi som, l’usuari fa el que creu i, de vegades, el que creu és perillós», recorda. En la majoria d’ocasions, l’estat de la mar impedeix als usuaris que naden mar endins tornar a la vora de la platja.La temporada a les platges de la ciutat ha estat similar a les de l’any passat i no s’han registrat grans incidències. A falta de reunir totes les dades dels incidents que han tingut lloc durant l’estiu, Núñez assegurava ahir que només una persona ha mort en servei de salvament. Almenys dues més han mort ofegades entre juny i setembre, la última el 3 de setembre als capellans. Les meduses han tingut molt poca presència, excepte dos dies quan va aparèixer una plaga de pelagia que provoca una forta urticària.