Un detingut a Tarragona en una operació contra una xarxa de tràfic d'éssers humans i de sostracció de menors

L'eperatiu ha culminat amb la detenció de 29 persones amb la participació de la Policia Nacional i l'Europol

Actualitzada 15/09/2019 a les 12:31

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb Europol, han desmantellat una xarxa criminal dedicada principalment al tràfic d'éssers humans i a la sostracció de menors dels centres de protecció, amb destinació a França i Bèlgica.Segons ha informat aquest matí la Policia Nacional, per a això utilitzaven autobusos d'empreses ubicades al Marroc, Espanya i França el punt de partida dels quals era el port d'Almeria; i l'organització comptava amb una xarxa de captadors especialitzats per nacionalitats: marroquins, algerians, malians i sirians.En concret, un dels seus membres sostreia menors malians d'un centre de protecció d'Almeria per ser traficats a Europa.Durant aquesta operació s'han detingut 29 persones per afavoriment de la immigració clandestina, sostracció de menors en centres de protecció, pertinença a organització criminal i delicte contra la salut pública.D'aquests, 26 han estat detinguts a Espanya (11 a Almeria, 5 a Múrcia, 3 a Alacant, 3 a Barcelona, 2 a València, 1 a Tarragona i 1 a Bilbao) i tres a França. Onze han ingressat en presó preventiva sense fiança. Després de 14 entrades i escorcolls, s'ha intervingut més de 33.000 euros, diversa documentació, material informàtic, més de 200 quilograms d'haixix, un vehicle i un remolc.I és que, segons afegeix la nota, aquesta xarxa criminal a més utilitzava els autobusos per al tràfic d'haixix, contraban de tabac i espècies cinegètiques, ocultant les mercaderies a buits realitzats per a tal efecte.El punt de partida era el Port d'Almeria, des d'on diversos dels detinguts captaven a immigrants que acabaven d'arribar a Espanya en pastera o d'una altra manera clandestina. Els oferien portar-los amb autobús fins a França o Brussel·les cobrant-los fins a tres vegades més que a un passatger regular.Igualment a Almeria, l'organització criminal comptava amb els serveis d'una persona que oferia allotjament als immigrants irregulars en els seus pisos a canvi d'una elevada contraprestació econòmica, havent de pagar per dormir amuntegats en habitacions.A més, els captors controlaven el contraban de tabac, tràfic d'haixix i espècies cinegètiques al port.Des d'Almeria, els autobusos iniciaven dues rutes, una amb destinació a Estrasburg (França) i una altra amb destinació a Brussel·les (Bèlgica), i totes dues rutes tenien nombroses parades al llarg de la costa mediterrània per a la pujada de més immigrants."Són les denominades 'taquilles black' i se situaven en hotels o locutoris, coneguts pels immigrants, localitzats a Múrcia, Alacant, Barcelona i Tarragona. Van arribar a professionalitzar el negoci a les estacions d'autobusos de Madrid, Barcelona i Múrcia comptant amb sòlids contactes criminals que els aconseguien passatgers irregulars i menors estrangers no acompanyats", afegeix el comunicat.En arribar a la Jonquera baixaven tots els passatgers irregulars i els separaven en grup perquè continuessin en taxi fins a la primera estació de servei a França, on tornaven a pujar a l'autobús per continuar el viatge.Per posar fi a l'entramat criminal, es va dissenyar un operatiu policial per realitzar 14 entrades i escorcolls simultanis a domicilis i locals assentats pels detinguts: sis a Almeria, tres a Múrcia, una a Alacant, dos a Barcelona, una a Tarragona i una a França. S'ha intervingut més de 33.000 euros en efectiu, diversa documentació que acredita el tràfic d'éssers humans, material informàtic, més de 200 quilograms d'haixix, un vehicle i un remolc.