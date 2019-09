Les 24 Hores de Natació del CN Tàrraco reuneix prop de 400 participants

La cloenda de la jornada es va vincular amb la campanya Mulla't de la Fundació Esclerosi Múltiple

Actualitzada 15/09/2019 a les 12:03

Al voltant de 400 persones han participat en la XXIII edició de les 24 Hores de Natació del CN Tàrraco, que es va iniciar el divendres passat a les 19 h.L'humorista gràfic tarragoní, Napi va ser l'encarregat del primer dels relleus de la jornada, cadascun d'ells de 200 metres. Una altra de les participants en el relleu va ser la nedadora professional Erika Villaécija, retirada l'any passat. La nedadora va ser l'encarregada, també, de fer una xerrada sobre les rutines d'una esportista d'elit.Com és habitual, de manera paral·lela, es va celebrar una gran diversitat d'activitats per als esportistes del club i les famílies. També es va fer la presentació dels equips de la temporada 2019-2000.De manera significativa, d'entre les activitats destaca la vinculació amb la cloenda de la campanya Mulla't de la Fundació Esclerosi Múltiple. El divendres es va fer una màster class de cliclo solidària amb la Fundació. La cloenda de les 24 hores també va vincular-se al Mulla't. L'últim relleu el va protagonitzar Sònia Téllez, afectada d'esclerosi múltiple.A la cloenda de la jornada de relleus van acompanyar l'últim relleu i els responsables del club la regidora d'Esports, Maria José López i el portaveu de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, així com el president del CBT, Jacint Rodríguez.