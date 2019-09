la líder de Cs afirma que «molts constitucionalistes no podran celebrar les Festes de Santa Tecla»

Roldán acusa Ricomà «d'utilitzar les institucions i les festes de Santa Tecla per fer propaganda del separatisme»

Actualitzada 15/09/2019 a les 12:55

«Els ciutadans de Barcelona tenen por de sortir al carrer, hi ha persones amb catanes»

La líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, ha acusat l'Ajuntament de Tarragona liderat pel republicà Pau Ricomà «d'utilitzar les institucions i les festes de Santa Tecla per fer propaganda del separatisme i homenatjar persones que van fer un cop a la democràcia». En declaracions als mitjans precisament des del pati Jaume I del consistori tarragoní, Roldán ha dit que «molts constitucionalistes no podran celebrar les festes» i s'ha compromès a ser la seva «veu». «No tolerarem que hi hagi una majoria de catalans expulsats de dies i jornades que haurien de ser de tots. Catalunya som tots, Tarragona va ser punta de llança del constitucionalisme, no deixarem de denunciar els abusos del separatisme», ha dit.A la diada castellera de Santa Tecla, mentre sonaven els Segadors, alguns participants han mostrat cartells on es podia llegir 'Fem República', i s'ha fet circular una estelada de grans dimensions. Les regidores de la CUP han penjat, també, una estelada del balcó principal, mentre que a la façana del consistori hi ha un cartell que diu 'Llibertat presos polítics'.«El nacionalisme sempre ha fet el mateix, menysprear i ignorar més de la meitat dels catalans», ha denunciat Roldán.La líder de Cs ha tornat a demanar l'aplicació del 155 a Catalunya i ha acusat el president de la Generalitat, Quim Torra, d'estar «escalfant els carrers» des de fa mesos. «No podem estar esperant que Torra cometi un nou delicte», ha afirmat.La líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, ha advertit aquest diumenge que «els ciutadans de Barcelona tenen por de sortir al carrer». Segons Roldán, hi ha «persones amb catanes a plena llum del dia», i d'altres que «cometen il·legalitats».La líder de la formació taronja ha acusat l'alcaldessa Ada Colau de cometre una «gran irresponsabilitat» i portar «anys mirant cap a una altra banda, amb una actitud passiva». «Ha provocat un efecte crida, estem molt preocupats», ha afirmat Roldán, que també ha carregat contra el Govern i l'executiu espanyol per no fer prou per la seguretat a Barcelona. Roldán ha advocat per una reforma del codi penal per castigar la reincidència.Segons la líder de Cs, és una «gran irresponsabilitat» que el ministre espanyol d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, «digui que el que cal és canviar-se la cartera de butxaca».