Una exposició recorda els vint-i-cinc anys de l'aparició de la 'mamadeta' a Tarragona

Chartreuse presenta l’edició especial per la Santa Tecla d’enguany i anuncia que xefs i sommeliers de tot el món vindran a la ciutat

Actualitzada 13/09/2019 a les 08:40

Presència internacional

L’Espai Turisme del carrer Major acull des d’ahir una exposició dedicada als vint-i-cinc anys de l’aparició de la mamadeta i la vinculació de la marca Chartreuse amb la ciutat. En el decurs de l’acte es va presentar la 21a edició del barrilet de les festes. El primer va aparèixer l’any 1998 i el d’aquest any està dedicat, precisament, a l’aniversari de la mamadeta. A més, Carme Rodríguez, representant de la marca francesa a Catalunya, va informar que per a la present edició de les festes de Santa Tecla s’ha posat al mercat «la botella de Tau, una barreja de Chartreuse groc i verd, que també es pot comprar durant tot l’any, i 1.200 botelles de Chartreuse groc –de 43 graus– i 500 de verd –55 graus– en el marc de l’edició especial». Rodríguez va recordar que la modalitat Tau «va sortir per primera vegada el 2017 i, per tant, aquest serà el tercer any». «La voluntat de la marca és fer de Tarragona un mercat diferent de la resta del país i seguir cuidant els tarragonins d’una manera preeminent», va dir Rodríguez davant un nombrós grup de persones que va assistir a la inauguració de l’exposició.Una novetat d’aquest any és que la marca francesa ha decidit que el Chartreuse groc passi dels 40 als 43 graus, «com el que es feia a la destil·leria de Tarragona».L’exposició consta de diferents cartells publicitaris de la marca Chartreuse, «alguns dels quals mai s’havien vist», va dir Rodríguez, i «fotografies inèdites de la destileria de Tarragona». En dues vitrines es poden observar tots els barrilets que han aparegut fins ara, així com divers material publicitari com gorres, cendrers o gotets, i objectes característics de la Chartreuse en els quals apareix el nom Tarragona».Yanick Rochez, responsable d’exportació de Chartreuse, va explicar, per la seva banda, que una quarantena de xefs i sommeliers «de diferents països del món, com els Estats Units, Perú o Alemanya, vindran tres dies a Tarragona per viure les festes de Santa Tecla i conéixer el patrimoni històric, i veure la relació de Chartreuse amb la ciutat». «Santa Tecla és un aparador per promocionar Tarragona i la nostra marca, i la vinculació que han tingut les dues des de l’arribada a la ciutat l’any 1903», va dir. Com a curiositat, Rochez va explicar que «el Chartreuse verd és el que més es ven al món, però a Tarragona és el groc».Rochez va informar que el pròxim 21 de setembre es presentarà un vídeo que una empresa parisenca va gravar durant les festes de Santa Tecla de l’any passat. «Les imatges de les festes tarragonines es podran veure en tot el món», va subratllar el responsable d’exportació de Chartreuse.