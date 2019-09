Torna una edició més de la fórmula inclusiva per viure Santa Tecla, la Festa per a Tothom

Dow Chemical i l’Ajuntament configuren un programa dedicat a les persones amb discapacitat perquè puguin gaudir de les festes

Actualitzada 13/09/2019 a les 15:23

La programació Festa per a Tothom, que posen en marxa Dow Chemical i l’Ajuntament de Tarragona, començarà aquest dissabte, 14 de setembre, amb una concentració amb la Colla Gegantera Frida a la plaça de la Font.Seguidament, a les 12.30 hores, al Balcó del Mediterrani, hi haurà la recepció de les persones que hi participen a la Festa per a Tothom, la fórmula inclusiva de ciutadania amb discapacitat a les Festes de Santa Tecla. La celebració comptarà amb la presència de la geganta Frida, la primera geganta de la ciutat de Tarragona adaptada al seu ús per part de persones sordes, cegues i/o amb cadira de rodes, que oferirà el seu primer ball d’aquestes festes. Ho farà acompanyada de L’Ocellaire de la Colla Arreplegagegants de Barcelona, en un acte que serà interpretat en llengua catalana de signes. A les dues, tindrà lloc el dinar de la Penya Festa per a Tothom en homenatge a Jordi Benito.La celebració enguany compleix la seva 29 edició i té per objectiu contribuir a la inclusió i a la interacció de la ciutadania amb discapacitat a les festes locals mitjançant la seva participació i visualització en el moment més àlgid de la ciutat.El programa continuarà amb la revetlla que tindrà lloc el dimarts, 17 de setembre, al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau. En aquesta hi actuarà el grup de rock AP/PC i el Dj Abadia.Dimecres s'inaugurarà a l'Espai Jove Kesse l'exposició Els Colors d’en Pere del jove cambrilenc Pere Rebull, pintor amb trastorn de l’Espectre Autista. Després, actuarà la Moixiganga de Reus a la plaça de la Font i més tard, hi haurà un pícnic a la plaça del Fòrum.El 20 de setembre, tindrà lloc el Correfoc petit, mentre que l'endemà, tindrà lloc el Cafè, copa i puro. També participaran al Toc de pregó i després hi haurà una ballada de gegants.Finalment, el dia de Santa Tecla els participants gaudiran de la processó en un lloc reservat a la Baixada de la Pescateria. La Festa acabarà amb un pícnic al passeig de les Palmeres i el Castell de focs al Balcó del Mediterrani.