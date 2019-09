Pau Ricomà i el Perpetuador Jaume Sendra donen el tret de sortida a les Festes de Santa Tecla

Tots dos han encès la metxa que ha donat pas a la primera Tronada de la Pirotecnica del Mediterráneo de Vilamarxant

L’alcalde de Tarrgona, Pau Ricomà, ha convidat aquesta tarda a la ciutadania a participar a les Festes de Santa Tecla amb l'acte de La Crida que s’ha celebrat al saló de Sessions del Palau municipal.Després del Toc d’obertura per la Cobla de Ministrers del Consell Municipal s’ha realitzat l’homenatge al Perpetuador d’enguany, Jaume Sendra i Solé, president de l'Agrupació de Portadors dels Nanos Vells de Tarragona des del 1992 fins al 2019. Sendra va establir convenis amb l’Administració per a l’arranjament de les robes i el manteniment dels caps. L’any 2001 va dirigir i coordinar la creació de les rèpliques dels Nanos Vells i va coordinar el 150è aniversari amb tot un seguit d’activitats per homenatjar les peces. Tota una vida dedicada als Nanos Vells i a tot el que els envolta.També s’ha reconegut la tasca dels Teclers d'Honor, aquelles persones de les entitats del Seguici Popular que porten 25 anys participant activament de la festa.Finalitzat l’acte protocol.lari, des del balcó de l’Ajuntament hi ha hagutel toc de Crida per la Cobla de Ministrers del Consell Municipal ha anunciat l’inici de Santa Tecla.Per acabar Pau Ricomà i Jaume Sendra i Solé han encès la metxa des del balcó que ha donat pas a la primera Tronada de la Pirotecnica del Mediterráneo de Vilamarxant.