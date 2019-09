La URV actua d'urgència a la Facultat de Psicologia davant la impossibilitat de fer el nou edifici

Alumnes i operaris coincideixen durant la jornada d’acollida abans de començar oficialment el curs dilluns

Actualitzada 13/09/2019 a les 13:19

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha portat a terme aquest estiu diverses intervencions d’urgència a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, al Campus Sescelades de Tarragona, per millorar les instal·lacions i el confort dels 1.500 alumnes. Aquest divendres, coincidint amb la jornada d’acollida dels nous universitaris, els operaris encara feien els darrers treballs perquè tot estigui a punt dilluns, el dia de l’inici oficial del curs. Després d’aquesta primera fase, la URV preveu abordar en els propers mesos la remodelació integral de la facultat davant la impossibilitat d’aixecar un nou edifici al Campus Catalunya per manca de finançament. Es preveuen destinar uns 4 MEUR en la reforma de les instal·lacions, que havien quedat antiquades i deteriorades.La primera fase d’obres ha inclòs diverses actuacions urgents de millora de la façana, del sostre, de renovació de lavabos i d’escales. També s’ha instal·lat climatització en algunes aules, s’han pintat algunes estances i s’han habilitat noves sortides d’emergència a l’Aula Magna per tal de complir amb els requisits de seguretat. Aquest divendres els operaris també renovaven el rètol de l’edifici principal, que té uns 40 anys d’antiguitat.