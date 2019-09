La Guàrdia Urbana impedeix l'ocupació d'un habitatge de la Part Alta

La Guàrdia Urbana de Tarragona va impedir el passat dimarts, 10 de setembre, una ocupació per part de tres persones a un immoble de la Part Alta. La situació va poder-se evitar gràcies a l’avís d’un veí de la zona.

Actualitzada 13/09/2019 a les 13:06

Va ser la tarda de dilluns quan un ciutadà va alertar al cos policial municipal de la intenció d’algunes persones d’ocupar un edifici de la Part Alta. Arran d’això, la Guàrdia Urbana va destinar una patrulla a esbrinar dels fets i intentar evitar l’ocupació.En una primera intervenció es va detectar que, efectivament, hi havia indicis que es volia ocupar l’habitatge. Per aquest motiu es va mantenir la vigilància durant dos dies, moment en què es va esbrinar la titularitat de l’edifici.Dimarts al matí una patrulla de la Guàrdia Urbana va aconseguir evitar que un grup de tres persones poguessin accedir a l’immoble amb la intenció d’ocupar-lo.El cos policial es va posar en contacte amb els titulars de l’edifici per posar-los en antecedents i els va proposar l’adopció de mesures per impedir l’accés a l’immoble.