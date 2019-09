La diada castellera i la Mostra de Folklore Viu, plats forts del primer cap de setmana de Santa Tecla

Actualitzada 13/09/2019 a les 12:11

El primer cap de setmana de les festes de Santa Tecla 2019 ofereix múltiples propostes solidàries, lúdiques i gastronòmiques, amb la Mostra de Folklore Viu i la diada castellera de diumenge al migdia com a plats principals. També destaca el concert de Mägo de Oz i Debler que tindrà lloc aquest dissabte, 14 de setembre, a l'Anella Mediterrània.Dissabte és una jornada en què les activitats organitzades per les entitats prenen el protagonisme. Destaquen, per exemple el Fes el teu nino-nano organitzat pels Chargrossos (9.30h al passeig de les Palmeres), la VIII Marató Solidària promoguda per l'ACTAC (des de les 12 h a la plaça del Rei) o les activitats esportives organitzades durant tota la jornada pel Club Natació Tarraco. Des de les 9 fins a les 21 h la XV Marató de Donació de Sang es desenvoluparà enguany, de manera excepcional, al Recinte Firal del Palau de Congressos.Dissabte a la tarda peces d'arreu de Catalunya participaran en la cercavila de foc del 5è aniversari del Griu de Tarragona (18.30h). Rugits de festa és el títol de la 37a mostra de Folklore Viu, organitzada pel Lleó de Tarragona per tancar el seu 25è aniversari (19.30h). La Cucafera serà l'altra peça del Seguici protagonista de la jornada, amb la seva particular baixada, acompanyada del cavaller i la princesa (22h).Mägo de Oz seran els caps de cartell del macroconcert més tecler a l'escenari de l'Anella Mediterrània, acompanyats de Debler (22.30h).Arribats ja a l’endemà, la Diada de Santa Tecla, el Primer Diumenge permetrà gaudir un any més dels millors castells dels Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca (12h, plaça de la Font). Com a novetat, el sorteig de l'ordre d'actuació de la diada es farà minuts abans de l'actuació a l'interior del Palau Municipal.A la tarda (19 h, Antiga Tabacalera) la Capsa de Música ofereix el doble concert Teclautors 19 amb Susanes i Oscárboles. L'estrena de la pel·lícula La mida del temps, dirigida per David Aymerich, permetrà conèixer la figura de qui serà el Eduard Boada (19.30h a l'Antiga Audiència).Podeu consultar el programa d'actes complet en aquest enllaç.