La Crida dona el tret de sortida d'una nova edició de les festes de Santa Tecla

El perpetuador del 2019 és Jaume Sendra, president de l’Agrupació de Portadors dels Nanos Vells

Actualitzada 13/09/2019 a les 16:18

La Crida de les festes donarà el tret de sortida de la Santa Tecla del 2019. L’acte tindrà lloc avui divendres, a les 19 hores al Palau Municipal, on també es farà el tradicional homenatge al perpetuador i als teclers. En aquesta edició, el perpetuador és Jaume Sendra i Solé, president de l’Agrupació de Portadors dels Nanos Vells de Tarragona. A més, es farà un reconeixement a aquelles persones de les entitats del Seguici Popular que fa 25 anys que participen activament de la festa.L’encesa dels Onze Morters i la primera Tronada de les festes, a càrrec de la Pirotecnia del Mediterráneo, tancaran l’acte. Per altra banda, també aquest divendres comencen les visites de les entitats del Seguici Popular a les escoles de la ciutat, en un projecte que des de l’any 2013 també arriba als hospitals de la ciutat.Entre la resta d’actes d’avui destaquen el concert amb Joan Colomo organitzat per Tecletes (18.30 hores a la plaça Verdaguer), l’inici de la Plaça Friki al Teatre El Magatzem i les revetlles de les colles, organitzades pels Xiquets de Tarragona i la Colla Jove Xiquets de Tarragona a plaça del Rei i a Cós del Bou.