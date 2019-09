L'establiment Esclat entrega a la Cucafera de Tarragona 120 quilos de caramels

Els dolços seran repartits durant els recorreguts que farà per Santa Tecla

Actualitzada 13/09/2019 a les 11:06

La cadena de distribució Esclat ha fet entrega als responsables de la Cucafera de 120 quilos de caramels, amb l’objectiu que siguin repartits entre els nens que assisteixin als diferents recorreguts que aquest element del bestiari popular farà durant les festes de Santa Tecla. Óscar López, un dels responsables de la Cucafera, va expressar el seu agraïment «a Esclat per la seva col·laboració». Les persones que ho vulguin podran veure la Cucafera a l’establiment que Esclat té a Parc Central, al llarg de la jornada d’avui, divendres. López va dir que l’acord ha estat possible pel fet que «la vicepresidenta dels Gegants del Port treballa a l’Esclat de Valls». López va destacar que, «gràcies a aquesta donació, podrem distribuir caramels entre els nens que vagin a veure els actes en els quals intervindrà la Cucafera». López va dir que «ja ho tenim tot preparat» per participar en una nova edició de les festes de Santa Tecla.