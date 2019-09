Els veïns del Parc Francolí preparen una manifestació contra el Centre Penitenciari Obert

L’entitat veïnal avisa que «lluitarà fins el final» per aturar el projecte que es començarà a construir el novembre

Suport de Junts i el PSC

Els veïns del Parc del Francolí han decidit plantar batalla a la Generalitat per intentar frenar la construcció del Centre Penitenciari Obert (CPO) que s’ubicarà al barri i els treballs dels quals arrenquen el novembre. L’Associació de Veïns de Parc del Francolí van decidir ahir en assemblea organitzar una manifestació (segurament tindrà lloc a l’octubre) per mostrar el seu rebuig un centre que ha d’acollir 150 interns amb règim de tercer grau, és a dir, presos que gaudeixen de llibertat vigilada.«Lluitarem fins al final», avisava ahir la secretària de l’entitat veïnal, Roser Barrio, després de la celebració de la reunió en la qual hi van assistir una vuitantena de persones. La principal preocupació dels veïns és que el CPO porti més inseguretat a un barri que ja registra una manca d’il·luminació, segons explicava Barrio. «No veiem viable que estigui al costat d’una escola. Hem de recordar que és un parc que li falta molta llum», assenyalava Barrio.Els veïns han creat un grup de treball per organitzar la protesta i elaborar pancartes que penjaran dels balcons per difondre el seu rebuig al centre. L’associació utilitza una estadística de la Generalitat, segons la qual el 20% dels interns reincideix, per argumentar que els ciutadans en règim obert podrien tornar a delinquir al seu propi barri. «Pel govern aquesta xifra és un èxit, però per nosaltres és moltíssim», apuntava.Entre els assistents a l’assemblea d’ahir destacava la presència de la portaveu del PSC, Sandra Ramos, que, un cop finalitzada la trobada, va mostrar el seu suport a la protesta veïnal. També hi era un representant de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del col·legi Tarragona i el president de la Federació d’Associació de Veïns de Tarragona, Alfonso López.Des de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, va fer costat el 8 d’agost els veïns afirmant que el CPO «no és un equipament que la ciutadania hagi demanat». Nadal va recordar que des del Govern es va explicar que es faria conjuntament amb la Ciutat de la Justícia i que «es va dir que el 2008 seria una realitat». El portaveu va apuntar que al voltant hi ha un parc, una llar d’infants i una escola, per la qual cosa al seu parer «no és l’emplaçament correcte».Per altra banda, En Comú Podem, soci de govern d’ERC al govern municipal, s’ha posat en contacte amb l’associació per conèixer el seu descontent. L’entitat veïnal del Francolí celebrava ahir que tots els veïns que van assistir a la reunió coincidissin en oposar-se al centre penitenciari obert. A partir d’ara, l’associació vol difondre el seu missatge i trobar nous suports. Si els veïns obtenen els permisos necessaris, la protesta podria tindre lloc a principis d’octubre. Dotze empreses s’han presentat al concurs públic per construir el centre . Els tràmits administratius per fer realitat el centre es troben molt avançats i els veïns admeten que no tenen molta confiança en aturar el centre. Malgrat tot avisen que, ara, «ens toca moure’ns».