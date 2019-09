Diumenge es posa en funcionament la 'Línia Santa Tecla' per anar a les festes amb bus

Funcionarà del 15 al 23 de setembre i enllaçarà el pàrquing dissuasiu de l'Arrabassada amb el de l’Horta Gran

Actualitzada 13/09/2019 a les 17:06

L'Empresa Municipal de Transports de Tarragoa (EMT) posarà en marxa aquest diumenge, 15 de setembre, la Línia Santa Tecla per apropar els tarragonins a les festes. La línia enllaçarà el pàrquing dissuasiu de la Vall de l’Arrabassada, prop del camp del Nàstic, amb el de l’Horta Gran.El president de l'EMT, Jordi Fortuny, assegura que «volem acostar les festes a la gent, tant de Tarragona com de fora de la ciutat, per això els hi volem posar fàcil perquè puguin deixar el vehicle a les dues de les entrades de la ciutat i es moguin en transport públic».La línia estarà operativa des d'aquest diumenge 15 fins al 23 de setembre. Els dies 15, 21, 22 i 23 funcionarà matí i tarda, des de les 9.30 fins les 23.30 hores. Mentre que la resta, funcionarà només a les tardes des de les 17 a les 23.30 hores. Pel que fa al servei nocturn, del 13 al 24 de setembre serà de les 00.00 a les 5.30 hores.L'EMT també reforçarà les línies d'autobusos per anar al concert inaugural de les festes de Mago de Oz a l’Anella Mediterrània, el dissabte 14 de setembre.