Desmantellat un grup a Tarragona que falsificava dades personals per tramitar documents administratius

Actualitzada 13/09/2019 a les 12:43

La Policia Nacional ha desmantellat a la ciutat de Tarragona un grup organitzat que es dedicava a la falsedat documental en el tràmit de documents administratius. Els arrestats tenien un pis llogat al seu nom i només l’utilitzaven com a lloc d’empadronament de ciutadans estrangers per tal de gestionar els expedients administratius falsos. Cinc persones han estat detingudes per un delicte de falsedat documental, mentre que una mes s’ha arrestat per una infracció greu de la Llei d’Estrangeria.L’operació policial es va iniciar a principis del passat mes de juliol, quan els agents van tenir coneixement que una gran quantitat d’estrangers, majoritàriament d’origen magrebí, figuraben empadronats de forma fictícia en un pis del carrer Josep Roqué i Tarragó, a la zona de Ponent de la ciutat de Tarragona. Aquest empadronament en el domicili només figurava amb l’objectiu de poder gestionar els expedients administratius per així obtenir la targeta sanitària gratuïta, regularitzar la seva situació administrativa o demanar ajudes econòmiques municipals, entre d’altres. Gairebé un centenar de persones estaven empadronades en aquest pis.Als detinguts se’ls ha imputat els delictes de falsedat documental. Dos d’ells ja han passat a disposició judicial i han quedat en llibertat amb càrrecs. L’operació encara es manté oberta.