Tarragona perd un mundial de futbol sala per la cessió del Palau

Organitzar un esdeveniment esportiu suposarà, per l’entitat, afrontar despeses com posar el parquet

Actualitzada 12/09/2019 a les 09:04

12 seleccions, 700 persones

Més d’un any després de la celebració dels Jocs Mediterranis 2018 el Palau d’Esports de l’Anella segueix sense ús. Ajuntament i Generalitat treballen en la cessió del pavelló, propietat del govern, perquè sigui el consistori qui gestioni l’explotació d’activitats esportives al recinte. Mentre el traspàs es troba encallat, Tarragona ha perdut un primer esdeveniment esportiu per la falta d’equipament esportiu bàsic: el Campionat del món de futbol sala sub-13 que se celebrarà a Reus entre el 28 d’octubre i el 3 de novembre.Fonts de la Federació Catalana de Futbol Sala asseguren a Diari Més que la primera intenció era organitzar el mundial al Palau d’Esports. A l’Anella hi ha tres pistes, només una amb parquet, i el palau no disposa de material com porteries, cistelles i cortines que separen els camps. El delegat d’Esports de la Generalitat a Tarragona, Joan Plana, confirma que l’entitat que vulgui organitzar qualsevol competició –en aquest cas la federació de futbol sala– s’ha de fer càrrec de la instal·lació del parquet, la llum i el servei de neteja, entre altres. Aquestes despeses (d’almenys 30.000 euros) van fer desistir a l’organització que, finalment, es va decantar pel Pavelló Olímpic Municipal de Reus.«El problema és que el Palau d’Esports està a zero, s’ha de posar en marxa. Són unes despeses extres que no podíem assumir. És una llàstima que el recinte no estigui preparat», comenten des de la federació. El mateix Plana va acompanyar els membres de la federació catalana en una visita al pavelló on els va informar de les carències del recinte.El Palau d’Esports va suposar una inversió de 18 milions d’euros i compta amb una capacitat per a 5.000 espectadors. El recinte no compta amb personal per fer-se càrrec del manteniment, la climatització, la llum o la neteja. L’únic servei que té contractat la Generalitat és la vigilància permanent del recinte amb professionals que hi treballen les 24 hores del dia.El 26 d’octubre, Ajuntament i Generalitat anunciaven un primer acord sobre la gestió del palau. El passat 27 de maig les dues administracions tornaven a parlar, en aquest cas, d’un «acord total polític i institucional» per a la seva gestió. «Només queden uns detalls tècnics i jurídics per concretar», explicava l’exalcalde Josep Fèlix Ballesteros. Uns detalls, que quatre mesos després, continuen impedint el traspàs de l’equipament a mans municipals.Des que van acabar els Jocs (el juliol de 2018) el palau ha acollit l’inici i sortida de la Mitja Marató i partits de pretemporada de bàsquet de la Liga ACB. Des del govern, Plana recorda que la Generalitat només es va comprometre a construir el palau i tenir-lo a punt per als Jocs. La gestió, apunta, serà de l’Ajuntament, qui tard o d’hora s’haurà de fer càrrec de la instal·lació de l’equipament esportiu necessari.El representant territorial subratlla que no es tracta d’un «problema polític ni de coordinació» sinó que es tracta d’una qüestió tècnica i jurídica. El nou equip municipal està informat sobre la situació, però la cessió està pendent de tancar-se.Reus acollirà un mundial sub-13 en el que participen les 12 millors seleccions del món en aquesta categoria. Competiran Catalunya com a amfitriona i Argentina i Paraguai com a equips destacats. La resta d’equips són: Brasil, Colòmbia, Sud-àfrica, Itàlia, Suïssa i França, Austràlia, Anglaterra i l’Índia. Des de la Federació Catalana de Futbol Sala calculen que l’esdeveniment atraurà unes 700 persones, entre jugadors, equip tècnic, àrbitres, famílies dels jugadors i els seguidors que segueixin la competició.