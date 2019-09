Experts en atenció a persones dependents reivindiquen a la URV la implicació dels homes

La cita internacional ha aplegat una setantena d'investigadors d'arreu del món

Actualitzada 12/09/2019 a les 16:25

Els homes s'han d'implicar més en la lluita per la igualtat de gènere i en la cura de persones dependents. Aquesta és la demanda que diversos experts han fet aquest dijous a la Universitat Rovira i Virgili (URV) durant un congrés internacional que reuneix una setantena d'investigadors d'arreu del món a Tarragona. En la primera jornada, la investigadora de l’Institut d’Investigació en Masculinitat i Estudis de Gènere d'Àustria, Elli Scambor, ha subratllat que cal que els homes s’impliquin en el disseny i en l'aplicació de les polítiques d'igualtat, adreçades tradicionalment a les dones, i que esdevinguin agents actius. El congrés acabarà aquest divendres al Campus Catalunya.El congrés té l’objectiu de debatre les carències i les dificultats que envolten l’atenció a les persones en situació de dependència i a majors fràgils, que actualment recau majoritàriament sobre les dones. Es tracta d’un repte important davant el fort augment de la població envellida que els països europeus experimentaran els propers anys, segons assenyalen els organitzadors.Entre les principals temàtiques a debat destaquen la gestió de l’atenció als estrangers que envelleixen fora del seu país; la cura comunitària de les persones en situació de dependència; una atenció digna i igualitària, i la introducció i la normalització del paper de l’home en la cura de les persones grans i dependents.Precisament, el grup de recerca DAFITS de la URV, encapçalat per la investigadora Dolors Comas d’Argemir, va engegar el projecte Gendercare fa quatre anys per analitzar el compromís dels homes en la cura de les persones adultes en situació de dependència. Entre altres aspectes, el treball ha posat de manifest que en el context familiar existeix una proporció molt alta d’homes grans que cuiden de les seves parelles. En aquest sentit, el projecte treballa a identificar els elements que puguin generar un nou compromís social dels homes amb la cura, un aspecte clau, segons afirmen des de la URV, per promoure la seva democratització.Investigadors de la URV i de la UB, juntament amb un comitè científic format per expertes d’arreu d’Europa i de Xile, ha organitzat el congrés internacional La cura de les persones grans: avançant cap a la igualtat de gènere i la justícia social.