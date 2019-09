Les Festes de Santa Tecla comptaran amb un Punt Lila i Arc Iris

Forma part de la campanya 'Respecta' per previndre conductes sexistes en l'oci nocturn

Actualitzada 12/09/2019 a les 15:22

L'Ajuntament de Tarragona ha engegat la campanya Respecta per previndre conductes sexistes en l'oci nocturn. La posada en marxa de la iniciativa coincideix amb l'inici de les Festes de Santa Tecla. Per aquest motiu, durant la celebració hi haurà una carpa Punt Lila i Arc Iris per atendre a totes les persones que pateixin o presencien actituds masclistes i comportaments sexistes.El Punt Lila comptarà amb dues persones voluntàries especialitzades del Komando Nits Q de forma permanent, les qual estaran en contacte amb la Guàrdia Urbana. També hi haurà sis persones més que es mouran per l'entorn festiu. Per reforçar el missatge es distribuirà marxandatge.La carpa estarà present a la plaça de la Font a la Crida a les Festes; al concert del dia 14 de Mägo de Oz a l'Anella; a l'actuació de Oques Grasses el dia 16 a la plaça de la Font; durant el Show Must Go On - Queen Tribute + Dalton Bang del dia 20 a la plaça de la Font; a la Festa Flaix FM del dia 22 als jardins del Camp de Mart; i també durant la revetlla a la plaça de la Font.Des de l'Ajuntament recorden que davant d’una agressió sexista i/o LGTBIfòbica cal trucar a la Guàrdia Urbana, al 092, al 112 o a la Línia d’atenció de dones en situació de violència, 900 900 120.