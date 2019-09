La URV es troba al top 600 del món al rànquing 'Times Higher Education' i al de Xangai

La universitat tarragonina està classificada en la franja 501-600 i s’hi posiciona com la quarta universitat catalana en ambdós llistats

Actualitzada 12/09/2019 a les 15:14

World University Rankings 2020

Millora de posicions al rànquing de Xangai

La Universitat Rovira i Virgili es troba entre les 600 millors universitats del món en dos rànquings publicats recentment. Es tracta del llistat que fa Times Higher Education i del rànquing de Xangai. La universitat tarragonina es troba en l’interval 501-600 en tots dos.Times Higher Education va presentar ahir dimecres els resultats del, el qual avalua les 1.396 millors universitats del món. La URV s’ha situat al tram 501-600 de la llista tot millorant la seva puntuació en les àrees de recerca, en internacionalització i en transferència. La millor puntuació es troba de nou en les citacions -l’impacte de les publicacions dels investigadors-, en què ha obtingut 67,6 punts. Aquí s’examina la influència de les investigacions calculant, a nivell mundial, els cops que el treball publicat d’una universitat és citat pels altres investigadors.La URV se situa al setè lloc de les 45 universitats de l’Estat que hi apareixen, a la mateixa posició que la UOC i la Complutense de Madrid. Les tres es troben entre les posicions 501-600 del món. Tres universitats catalanes encapçalen la llista de les millors universitats de l’Estat: la Universitat Pompeu Fabra (143), la Universitat Autònoma de Barcelona (154) i la Universitat de Barcelona (201-250). Amb la UOC, comparteix la quarta posició de les universitats catalanes.L’edició 2020 del rànquing mostra, de nou, el domini de les universitats britàniques i nord-americanes. Les cinc primeres posicions del món les ocupen Oxford, l’Institut de Tecnologia de Califòrnia, Cambridge, Stanford i el MIT. En aquest rànquing hi són representats 92 països.En l’edició 2019 del Rànquing Acadèmic de les Universitats del Món (ARWU), feta pública el mes d’agost, la URV apareix en la franja 501-600 de les 1.000 millors universitats del món. En aquesta edició del rànquing, encapçalat per les universitats de Harvard, Stanford i Cambridge, la URV ha millorat la posició de l’any passat, en què es trobava a la franja 707-800.L’avenç de posicions ve donat per la millora de la puntuació obtinguda en els indicadors que s’avaluen: Highly Cited Researchers, articles publicats a Nature i Science, publicacions indexades a Web of Science, i, en l’indicador de rendiment. En aquest indicador la URV se situa en la 3a posició de les universitats espanyoles, darrere la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autonòma de Barcelona.Globalment, la URV se situa en el catorzè lloc de les 38 universitats de l’Estat que hi apareixen, a la mateixa posició que la Politècnica de Madrid, la Jaume I i la de Santiago de Compostela. Pel que fa a Catalunya, la URV és la quarta universitat per darrere la UB (151-200), la UAB (201-300) i la UPF (301-400).