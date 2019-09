El PSC acusa el govern municipal de Tarragona de «persecució política»

Ramos critica el cessament de Josep Maria Bonet com a gerent de l’empresa de mitjans

Actualitzada 12/09/2019 a les 20:11

La portaveu del PSC, Sandra Ramos, ha acusat aquest dijous al govern de «perseguir políticament» els socialistes arran del cessament de Josep Maria Bonet com a director comercial de l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació avui al Consell Rector de l’empresa. A mitjans d’agost, l’Ajuntament ja va cessar Bonet com a gerent de l’empresa. Ramos ha lamentat el «sectarisme en el qual s’ha instal·lat l’Ajuntament».La portaveu socialista ha assegurat que l’equip de govern creu que el càrrec de director comercial no és necessari, motiu pel qual prescindiran d’ell. Ramos critica l’acció del govern de coalició d’ERC i En Comú Podem que pretén ampliar la dotació econòmica de l’empresa pública als pressupostos municipals. La socialista es mostra «preocupada» i no entén la «hipocresia del govern Ricomà perquè, si suprimeixes un lloc de treball que ajuda a trobar inversió per l’empresa, no demanes un augment de la partida de les arques municipals».Des del principal partit de l’oposició, Ramos està convençuda que si Bonet no hagués estat cap de gabinet de l’exalcalde Josep Fèlix Ballesteros no l’haguessin cessat en els seus dos càrrecs a l’empresa de mitjans. El PSC critica que «el sectarisme d’aquest govern està traspassant els límits» i no només en voler cessar una persona perquè és militant socialista, sinó «perquè sembla que es vulguin carregar tot allò que tingui a veure amb el PSC». En aquest sentit Ramos ha fet referència a la campanya contra les agressions sexistes de l’Ajuntament per les festes de Santa Tecla que comencen divendres. A diferència de l’any passat, el lema d’enguany és «Respecta» i no «Respecta’m» com l’any passat.El passat 14 d’agost el govern va cessar Bonet com a gerent, un càrrec que ocupava des de 2007. L’excap de gabinet de Ballesteros va cobrar una indemnització de 18.233,31 euros per abandonar un càrrec del qual cobrava 43.532 euros bruts anuals. El procediment per escollir nou director-gerent es farà amb publicitat i lliure concurrència on s’haurà de presentar un projecte per assumir la direcció i gerència de l’empresa de mitjans de comunicació.