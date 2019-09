El president de l'Audiència de Tarragona demana un calendari de construcció del nou Fòrum Judicial

Recentment la consellera de Justícia, Ester Capella, apuntava en una resposta parlamentària que la construcció, xifrada en més de 50 MEUR, no es pot portar a terme «de manera immediata» atesa la capacitat pressupostària del Departament, que és d’uns 20 MEUR anuals.Mentrestant, s’estan invertint prop de 10 MEUR en la construcció d’un nou Centre Penitenciari Obert (CPO) amb el qual es podrà tancar l’antiga presó i disposar d’un solar d’11.000 metres quadrats al centre de la ciutat.Segons Justícia, treballen conjuntament amb l’Ajuntament per trobar solucions que donin el màxim valor al solar i contribueixin a la construcció del Fòrum de la Justícia. El seu propòsit, assenyalava la consellera, és que la finca de l’antiga presó i els altres immobles del Departament a Tarragona siguin atractius per possibles compradors. Tant el CPO com el Fòrum Judicial estan projectats en un solar del carrer de l’Arquebisbe Pont i Gol, a prop del Parc Francolí.En la mateixa línia, Hernández també demana conèixer la data de finalització de les obres del nou Palau de Justícia a Tortosa, que s’esperava que obrís portes aquest mes de setembre.D’altra banda, en la memòria del 2018 Hernández també proposa la implementació d’un servei comú d’executòries per als jutjats penals de Tarragona, Reus i Tortosa; fomentar plans de substitució entre els penals de Reus i Tarragona; mantenir els reforços implementats i ampliar el penal 2 de Reus; un pla provincial de formació de funcionaris interins i noves eines informàtiques.Hernández també planteja la creació d’una plaça per als jutjats socials i la secció tercera de l’Audiència de Tarragona; així com el disseny i execució d’un pla de transferència d’assumptes des del jutjat social de Reus al jutjat social de Tortosa. Tal com ja va explicar Hernández el març passat, la proposta preveu que el del Baix Camp transfereixi algunes causes de l’àmbit laboral al jutjat de la capital del Baix Ebre, atès que aquest té menys càrrega de feina.Entre d’altres mesures, el president de l’Audiència també proposa un augment de la plantilla de la nova oficina judicial del Vendrell i un «pla urgent de reforç» a les dues seccions civils de l’Audiència per tal d’evitar «una situació de greu col·lapse de la justícia civil a Tarragona».Precisament, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat aquest dijous anunciar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la convocatòria del concurs per a la renovació de la presidència de l’Audiència de Tarragona perquè el mandat d’Hernández venç el 26 de setembre.