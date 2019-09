El Mercat de Torreforta s'afegeix a les festes de Santa Tecla 2019

L'exterior de l'edifici acollirà un berenar popular amb animació aquest divendres

El Mercat de Torreforta serà l’escenari, demà divendres 13 de setembre, d’un dels actes del programa de festes de Santa Tecla 2019. L’exterior de l’edifici acollirà un berenar popular amb coca i xocolata, ambientació dins i fora de l’edifici, la presència del Rei i la Reina de Carnaval i altres activitats per als infants. El president d’Espimsa, Dídac Nadal, està convençut que «el mercat de Torreforta s’ha de convertir en un eix dinamitzador del barri» i expressa que la intenció és «revitalitzar-ho».L’activitat al voltant del Mercat de Torreforta començarà a partir de les 17 h, amb música ambient i jocs tradicionals a càrrec de l’Associació Medieval de Tarragona. Per la seva banda, els Diables Foc i Gresca de Torreforta posaran el ritme amb un taller de timbals per als nens i nenes.A partir de les 18 h començarà el repartiment de coca i xocolata. Per últim, el Rei i la Reina del Carnaval de Tarragona, de les comparses Sinhus Sport i Som i Serem Urban Style, clouran l’acte amb la inauguració el marcador amb el compte enrere per al Carnaval de 2020 amb un plafó que quedarà instal·lat a l’exterior de l’edifici.