El diputat Ismael Cortés i Mediterrània enceten una nova ronda de trobades

L’entitat, amb Ángel Juárez al capdavant, reclama un estudi epidemiològic

Actualitzada 11/09/2019 a les 21:00

El diputat per Tarragona d’En Comú Podem, Ismael Cortés, es va reunir amb el president de Mare Terra Fundació Mediterrània i de la Coordinadora d’Entitats de Tarragona, Ángel Juárez, a fi d’establir les bases de futures col·laboracions. En la trobada, també hi va participar la diputada per Tarragona d’En Comú Podem al Parlament, Yolanda López i Tamara Ruiz, membre de l’executiva local i de la CET. Aquesta entrevista estrena la ronda de reunions previstes de Mediterrània i de la CET amb les diferents formacions polítiques i organismes oficials que tindran lloc aquests pròxims mesos.Cortés es va mostrar «molt interessat» a conèixer els temes socials que treballa Mediterrània i la CET, com les reivindicacions d’un estudi epidemiològic per detectar l’impacte de la indústria i les infraestructures a la salut pública o la necessitat d’una campanya de civisme per millorar la gestió de les escombraries a Tarragona i també augmentar la recollida selectiva. També va anunciar que facilitarà plantejar preguntes al Congrés sobre l’estudi epidemiològic esmentat per l’entitat.