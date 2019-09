Dotze empreses opten a construir del Centre Penitenciari Obert de Tarragona

El projecte s’ha licitat en dos lots, el pressupost és de 9.585.449 euros (IVA inclòs) i té un termini d’execució de 19,5 mesos

La tramitació per a la construcció del nou Centre Penitenciari Obert de Tarragona continua a bon ritme i, si es compleixen els terminis, els primers treballs es podran veure a finals d’aquest any. Una dotzena d’empreses s’han presentat al concurs públic per a la construcció del nou equipament per a acollir fins a 150 interns amb règim de tercer grau penitenciari o règim obert, és a dir, presos que gaudeixen de llibertat vigilada.El passat dilluns es va tancar el termini per a la presentació d’ofertes per a un projecte pressupostat en més de 9,5 milions d’euros (IVA inclòs) i que s’ha dividit en dos lots. El lot 1, pressupostat en 2.495.825 euros (IVA inclòs), comprèn el moviment de terres al solar on es construirà i la creació de sistema estructural. Els treballs del lot 2 –de més de 5,8 milions (IVA inclòs)– contemplen la construcció de l’edifici, els acabats interiors i les instal·lacions.El contracte del primer lot té una durada prevista de sis mesos i mig i la del segon és de tretze mesos; en total dinou mesos de construcció del nou edifici a partir de la formalització de l’acta de replanteig que, de produir-se a finals d’aquest any, situaria la inauguració de l’equipament en l’horitzó de finals de 2021.De les dotze empreses presentades a concurs públic, només dues ho fan només pel primer lot, el de moviment de terres: COMSA S.A.U i José Antonio Romero Polo S.A.U. Altres cinc opten exclusivament al segon lot: CRC Obras y Servicios S.L, COMSA-COMSA Industrial, Cobra Instalaciones y Servicios S.A., UTE Arnó i, per últim, Obrascón Huarte Lain S.A. Tanmateix, cinc empreses o unions temporals d’empreses més ho fan pel conjunt dels dos lots del projecte: UTE Centre Penitenciari Tarragona, Lantania S.L.U, Acsa, Obras e Infraestructuras S.A.U., Romà Infraestructures i Serveis S.A.U i BECSA S.A. Les pliques s’obriran a mitjans del mes d’octubre.L’edifici de nova planta, que inclou l’arxiu soterrat per a dependències judicials, se situarà davant la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona, a un solar de titularitat departamental, entre els carrers Arquebisbe Pont i Gol, Guillem Oliver i Maria Aurèlia Campmany. La ubicació del centre penitenciari per a interns amb règim obert és el que ha desfermat l’oposició per part dels veïns de la zona, els quals difícilment podran aturar un projecte que es troba en una fase molt avançada de la tramitació. De la seva construcció, en depèn l’alliberament i desafectació de l’actual edifici de l’antiga presó –on actualment compleixen condemna els interns amb llibertat vigilada– i, d’aquesta, –com si es tractés d’una filera de dominó– la futura construcció del futur Fòrum Judicial n’està supeditada.Recentment, la consellera de Justícia, Ester Capella, responia a una pregunta de control del govern que la Generalitat no disposa de diners suficients per tirar endavant el Fòrum de la Justícia i que aquests podrien provenir de la venda del solar de l’antiga presó de Tarragona si l’Ajuntament de la ciutat s’avé a fer un canvi de planejament que permeti fer dels terrenys una oferta atractiva per als possibles compradors.