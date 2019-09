Dos detinguts per atracar una persona gran amb una navalla a Tarragona

Un dels arrestats és menor d’edat

Actualitzada 12/09/2019 a les 10:46

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut dos joves, un de 18 anys i l’altre menor d'edat, com a presumptes autors dels delictes de robatori amb violència o intimidació en grau de temptativa i resistència i desobediència a agents de l'autoritat. Els joves han atracat una persona amb una navalla i han oposat resistència durant la seva detenció.Els fets s’han produït poc abans de la 1h d'aquesta matinada, quan una patrulla que es desplaçava per la baixada de la Peixateria ha estat requerida per una parella, testimoni d'un possible robatori al passeig de les Palmeres. Segons aquesta versió, una persona gran havia estat rodejada per tres joves, un dels quals amb una navalla.La descripció dels presumptes lladres coincidia plenament amb la de joves que caminaven per la zona, motiu pel qual han estat detinguts. Els nois han ofert resistència activa als agents durant l’arrest.