Detingut per presumptes maltractes a la seva dona a Tarragona

L’arrestat, en estat ebri, hauria colpejat la víctima en el domicili comú perquè volia agafar-li el mòbil i li hauria fracturat una costella

Actualitzada 12/09/2019 a les 09:52

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home de 56 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar. Segons el relat de la víctima, l’home hauria colpejat la seva dona en el domicili comú perquè li volia agafar el mòbil i li hauria fracturat una costella.El cos policial va ser requerit a l'Hospital Joan XXIII dimarts al migdia per atendre una pacient, possible víctima de violència de gènere. La dona ja havia estat atesa el 2 de setembre i vuit dies després havia tornat al centre perquè no podia respirar a causa de la fractura d'una costella. La dona va explicar als agents que l'agressió s'havia produït el dia 1 de setembre, quan el seu marit, en estat ebri, l'havia colpejat en el domicili comú perquè volia agafar-li el telèfon mòbil.Quan a l'hospital es va presentar el marit de la pacient per recollir-la, els agents, tenint en compte els fets i els informes de les lesions, van detenir-lo. L'home va argumentar als policies municipals que era la seva dona qui el maltractava a ell.