Les colles tarragonines ja pensen en Santa Tecla

El 3d9f de la Jove ha estat el castell més destacat de la jornada

Actualitzada 11/09/2019 a les 17:14

Les quatre colles tarragonines s'han trobar avui al migdia al Pla de la Seu, amb motiu de la tradicional diada castellera de l'11 de setembre. La Diada Nacional a Tarragona ha esdevingut la millor prèvia de les festes de Santa Tecla, amb el 3 de 9 amb folre de la Colla Jove i l'estrena del 5 de 8 dels Xiquets de Tarragona com a castells més destacats.La Colla Jove de Tarragona tornava a les places després d'uns dies de descans post Sant Fèlix, amb ganes de recuperar les sensacions amb els castells de nou i de rodar les estructures que podrien pujar un pis aquestes festes de Santa Tecla. Els liles han sortit de 5 de 8, el tretzè de la temporada, per donar pas al 4 de 8 amb l'agulla, completat per sisè cop enguany. A la tercera ronda ha arribat el castell més gran de la jornada, un 3 de 9 amb folre amb vistes a alguna cosa més, i per tancar han descarregat el pilar de 7 amb folre que, juntament amb les estructures de 8 i mig, podrien veure's amb un pis més aquest diumenge.Els Xiquets de Tarragona han trobat en la Diada Nacional el revulsiu que buscaven des del mes de juny. Els ratllats s'han apoderat finalment de la catedral dels castells, després d'uns insòlits set intents desmuntats els darrers tres mesos. Els Xiquets havien intentat en múltiples ocasions descarregar el 5 de 8 i havien demostrat que la feina a l'assaig estava feta, però els nervis a plaça els havien jugat males passades. Finalment, avui, la catedral s'ha vestit per primer cop dels colors matalassers, després del 4 de 8 de la primera ronda. Per acabar, els Xiquets han utilitzat el 3 de 8 per preparar-lo de nou pisos al Primer Diumenge, on ja no tindran la pressió d'haver d'estrenar dues estructures.Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau també han utilitzat la Diada Nacional com la prèvia de l'ambiciosa diada de Santa Tecla. Els verds hi han portat el 3 de 8 de sortida, el setè de la temporada, que ja demostra que li tenen les mides ben preses. El castell de la segona ronda ha estat un nou 2 de 7, de cara a un possible nou assalt al dos folrat per la patrona, que ha quedat carregat per Sant Magí. El tercer castell ha estat el 4 de 7 amb l'agulla, el setzè de l'any, que ja no amaga els assajos que es van fent al local cooperativista amb un pis més. Els de Sant Pere i Sant Pau han tancat la seva diada amb un nou pilar de sis marca de la casa, que aspiren a folrar el proper 23 de setembre a la plaça de la Font.Els Xiquets del Serrallo, que habitualment trepitgen fort a la Diada Nacional de l'11 de setembre gràcies a les camises que hi porten, avui no han tingut el seu dia. El 4 de 7 amb l'agulla, un dels millors castells del seu repertori, no ha trobat l'encaix de cap manera i s'ha hagut de desmuntar fins en dues ocasions, a les dues primeres rondes, obligant els serrallencs a descartar part del seu programa. Tot i això, gràcies al seu fons d'armari, els de la camisa blava han optat pel 3 de 7 a la tercera ronda, que estan assajant intensament amb un pis més, i acabar la seva presència al Pla de la Seu amb el 4 de 6 amb l'agulla.A partir d'ara, les quatre colles tarragonines tenen les festes de Santa Tecla a tocar. La Colla Jove de Tarrragona i els Xiquets de Tarragona tenen un compromís molt important, aquest mateix diumenge al migdia a la plaça de la Font. El Primer Diumenge de Festes també rebrà la Colla Vella de Valls i els Castellers de Vilafranca, en una exhibició d'alt voltatge casteller on podrien veure's les millors estructures del moment. Pel que fa a les colles tarragonines, la Jove apostarà altre cop pels castells de gamma extra sense descartar del tot el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els Xiquets voldran tornar a veure's les cares amb el castell de nou, un cop estrenada la catedral.Més tard, el dilluns 23 de setembre, la diada de Santa Tecla tornarà a reunir les quatre colles de Tarragona, una jornada que servirà a les «petites» per lluïr-se com mai. Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau atacaran de nou els folres mentre que els Xiquets del Serrallo insistiran amb el 2 de 7 i, qui sap si l'estrena històrica del 3 de 8.