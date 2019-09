La pluja desllueix l'ofrena al monument de Rafael Casanova a Tarragona

L'alcalde Pau Ricomà no ha assistit a l'acte per la recent mort de la seva mare

L'acte de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova de Tarragona amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya ha estat marcat per la intensa pluja. L'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, no ha assistit a l'acte per la recent mort de la seva mare, Assumpció Vallhornat.Per aquest motiu la primera tinenta d’alcalde, Carla Aguilar, i el conseller i portaveu de l’equip de govern, Xavi Puig, s'han repartit el parlament institucional. L'acte s'ha hagut d'escurçar per la intensa pluja i els parlaments s'han hagut de fer sense megafonia. Els regidors del Partit Popular i Ciutadans han optat per no assistir a l'acte institucional de la Diada de Catalunya.Durant els parlaments, Xavier Puig Andreu ha recordat als presos polítics i, especialment, a Carme Forcadell, que es troba a la presó del Catllar de Mas d'Enric. «El nostre és un projecte de convivència. Un projecte que ha de comptar amb tothom, perquè només comptant amb tothom podrem ser allò que volem ser: un poble plurar, fratern amb els altres pobles i lliure de decidir el seu futur», ha afirmat.Carla Aguilar, d'En Comú Podem, ha expressat que la Diada «no ha de ser una rememoració recurrent ni nostàlgica de fites heroíques, sinó una reafirmació del nostre compromís polític amb la llibertat, la democràcia, la convivència, la justícia social i el benestar».L'acte s'ha tancat amb el cant dels Segadors a càrrec del Cor Gregal. A causa de la pluja no ha tingut lloc ni la tradicional actuació de la Banda Unió Musical de Tarragona, així com tampoc els pilars de les colles castelleres de la ciutat.