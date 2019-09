Els Diables Foc i Gresca i la fira d'entitats, protagonistes de la Diada a la Part Alta

La Coordinadora Onze de setembre celebrava enguany el seu desè aniversari

Actualitzada 11/09/2019 a les 21:51

El carrer Merceria i la plaça de les Cols havien d’acollir, avui, un any més, els actes de la Diada Nacional organitzats per la Coordinadora Onze de setembre. Les pluges intermitents que s'han produit a primera hora del matí, però, han estat a punt de suspendre els actes. Tot i això, l’organització ha decidit tirar endavant la programació i tan sols se n'ha ressentit l’actuació en acústic del grup tarragoní Roba Estesa. Quan encara no eren les 11 h., els Diables Foc i Gresca han ballat i cremat encara sota la pluja. La fira d’entitats ha entrat a ple rendiment una hora més tard del que s’esperava, però el trànsit de persones no s'ha fet més intens fins que, a les 12.30 h., ha començat la diada castellera del pla de la Seu. Diverses entitats han muntat parada amb productes diversos mentre la Coordinadora llegia, des dels porxos del carrer Merceria, un manifest carregat de reivindicació. Enguany, aquests actes celebraven la desena edició, sota el lema Des de Tarragona, 10 anys teixint Països Catalans. Un cop acabada la diada castellera, als mateixos porxos, han conclòs la jornada amb un dinar popular.