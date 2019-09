Dos anys d'internament per la menor que va apuntar dos mossos amb l'arma d'un d'ells a Tarragona

La noia va prémer el gallet de la pistola, que tenia bales però no estava muntada

El jutjat de menors de Tarragona ha condemnat a dos anys d'internament en un centre juvenil una noia que va agafar l'arma a un mosso d'Esquadra, va encanonar dos agents i va prémer el gallet. La pistola tenia bales però no estava muntada, així que no va aconseguir disparar-la, segons ha avançat Ser Catalunya i ha pogut confirmar l'ACN. La noia, que tenia 17 anys en el moment dels fets, havia intentat robar objectes per un valor de 108 euros en una botiga de llibres i material escolar, i els responsables de l'establiment havien avisat els Mossos. Això va passar el 18 de desembre del 2018. L'acusada, que va tenir problemes amb les drogues en el passat, va reconèixer els fets, i la psicòloga del centre on està internada assegura que la seva evolució està sent molt bona, sense tenir cap problema d'adaptació.La noia, que estava acompanyada per una persona major d'edat quan va intentar robar a la botiga, va escopir l'agent, va donar-li puntades de peu i plantofades va aconseguir robar-li l'arma reglamentària. Llavors, el va encanonar i va prémer el gallet en repetides ocasions mentre deia: «et mataré, et mataré». La interlocutòria conclou que ho va fer «amb clara intenció d'ocasionar-li la mort o, almenys, assumint plenament que aquest resultat es pogués produir».El segon agent, que estava dintre de la botiga amb l'altre lladre, va apropar-se per auxiliar el seu company, moment que la noia va aprofitar per fer exactament el mateix que amb el primer, mentre exclamava «Os mataré, os mataré. Vigila els teus fills, aniré a per ells». Quan van aconseguir reduir-la, la menor va acabar dient: «Tan de bo estigués carregada i us hagués matat».El jutjat imposa a l'acusada dos anys d'internament i dos anys més de llibertat vigilada atenent l'edat, les circumstàncies familiars i socials i la personalitat i l'interès de la menor, «per facilitar la seva bona evolució».La noia i els seus pares han d'indemnitzar els dos agents amb 2.064 i 1.376 euros, respectivament.