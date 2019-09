Una cita amb la història i el cinema

El British Museum i la Cinémathèque Française, a la nova programació de CaixaForum Tarragona

Actualitzada 10/09/2019 a les 15:14

La temporada 2019-2020 de CaixaForum Tarragona arrencarà el pròxim 3 d’octubre amb Cinema i emocions. Un viatge a la infància. Es tracta d’una mostra que arriba a la ciutat en col·laboració amb la Cinémathèque Française, i busca indagar en el paper que ha tingut la infància en la creació d’històries i personatges mítics del cinema. Per fer-ho, es busca crear una experiència a partir de l’escenografia i de recursos com ara la il·luminació, el cromatisme, les projeccions en pantalles i les reproduccions de personatges tan representatius com el popular King Kong. L’exposició compta amb més de 250 peces de la Cinémathèque Française, de fons personals de cineastes, així com del cinèfil i col·leccionista de Figueres Lluís Benejam.Aquesta mostra es podrà visitar fins al 12 de gener del 2020. El mes següent obrirà portes al CaixaForum Tarragona una altra exposició excepcional, en aquest cas a partir de fons del prestigiós British Museum. Es tracta de Faraó. Rei d’Egipte, una mostra amb prop de 130 peces procedents del museu britànic, que inclou des de bustos imponents fins a objectes poc vistos, com ara incrustacions de colors usades per a la decoració dels palaus, o un magnífic arc de fusta d’un dels comandaments de les tropes del rei. Tot plegat busca explorar el simbolisme ocult en la figura del faraó, però també les realitats que s’amagaven darrere d’aquests personatges que tant ens han fascinat. Així per exemple, la mostra desvetlla aspectes com ara que els governants van ser molt diversos, masculins i femenins, i de vegades ni tan sols tenien origen egipci. I mentre alguns van ser venerats i recordats, altres van caure en l’oblit. Faraó. Rei d’Egipte es podrà visitar del 12 de febrer fins al 26 de juliol.A més d’aquestes dues rellevants exposicions, en aquesta pròxima temporada CaixaForum Tarragona seguirà oferint una extensa programació cultural, artística i científica. Així, se celebrarà la tercera edició del NanoArts, el festival d’art en família. En cada edició es programen activitats a l’entorn d’un concepte vinculat al món de l’art, i enguany serà ‘el moviment’.D’altra banda, la programació del cicle Trobades amb… preveu la presència de la realitzadora i il·lustradora Lyona, l’il·lustrador Ricardo Cavolo i els músics Ferran Palau i Maria Arnal, entre altres. També se celebrarà el cicle Universos literaris, en què Lorenzo Silva, Najat El Hachmi Buhhu, Alejandro Palomas i Leticia Dolera vindran fins a Tarragona per compartir els seus universos creatius. La música també serà present amb el cicle Lux aeterna: 4 rèquiems immortals, en què s’aprofundirà en el gènere de la missa de rèquiem. Hi haurà també una nova edició de les Audicions íntimes, en què diferents intèrprets compartiran les seves vivències personals.Arts escèniques, activitats familiars i cinema són altres activitats que es duran a terme durant aquesta pròxima temporada.