Òmnium presenta el llibre de Jordi Cuixart al Serrallo

A l'acte hi van assistir un centenar de persones

Actualitzada 10/09/2019 a les 11:04

Un centenar de persones van acudir ahir dilluns, 9 de setembre, a la presentació del llibre de Jordi Cuixart Ho tornarem a fer en un acte al passeig del Moll de Pescadors del Serrallo. La periodista Ariadna Escoda va moderar un acte en el que van conversar Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium i l’exdiputada del Parlament de Catalunya per la CUP, Gabriela Serra.Cuixart, president d’Òmniu, empresonat des de fa 20 mesos per un suposat delicte de rebel·lió, escriu un manifest personal «que ens commina a perdre la por i a exercir a conciència de les llibertats amenaçades a Catalunya i arreu del món», segons l’entitat independentista.A l’acte hi van ser presents diferents polítics i autoritats com la portaveu cupaire de l’Ajuntament, Laia Estrada, el president de l’Autoritat Portuària, Josep Maria Cruset, i el portaveu de Junts per Tarragona, Dídac Nadal.