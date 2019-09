El batlle ha publicat un emotiu missatge a les xarxes socials

Actualitzada 10/09/2019 a les 18:50

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha anunciat aquest dimarts a través de les xarxes socials la pèrdua de la seva mare de 86 anys, Assumpció Vallhonrat Llurba. El batlle ha publicat un emotiu missatge en el seu record «Adéu mama, te’n has anat com sempre hem viscut: tots fent pinya al teu costat». Ha mort aLa seva vetlla serà partir de les deu del matí de demà dimarts, 11 de setembre, al Tanatori de Tarragona. El funeral serà dijous, dia 12, a les 16 hores a l'Esglèsia de Sant Fructuós.La publicació del batlle ha rebut multitud de respostes de consol i ànims per la família de Pau Ricomà.