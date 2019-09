La URV recupera la memòria de vint espanyols assassinats en camps de concentració nazis

No es tenia notícia d'aquestes persones; la majoria eren exiliats de la Guerra Civil deportats des de França per motius polítics

Actualitzada 10/09/2019 a les 12:51

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha donat a conèixer vint espanyols assassinats en camps de concentració alemanys dels quals no es tenia notícia, segons informa aquest dimarts la universitat tarragonina.El Centre d'Estudis sobre Conflictes Socials (CECOS) ha presentat documents originals alemanys sobre vint espanyols que van morir als camps de concentració de Neuengamme (Hamburg), Bergen Belsen (Baixa Saxònia), Buchenwald (Turíngia), Mittelbau Dora (Turíngia), tots ells a Alemanya, i Natzweiler (Alsàcia, França) i Stutthof (Gdansk, Polònia).Encara no es tenen gaires dades, però se sap que la majoria eren exiliats de la Guerra Civil, que havien estat deportats des de França per motius polítics.Cinc van ser deportats des de França i Bèlgica perquè eren jueus sefardites i d'altres treballaven a Alemanya i van acabar als camps per diversos motius.La llista reprodueix, sense pràcticament correccions, els documents originals nazis i també inclou dos espanyols que van morir a l'hospital dies després de l'alliberament.El BOE va publicar el passat 9 d'agost la relació de 4.427 espanyols morts a Mauthausen i d'altres camps de concentració alemanys i obria un termini per presentar al·legacions i sol·licitar correccions, pas previ per a la inscripció de les defuncions en el Registre Civil central.D'una altra banda, se sap molt poc dels aproximadament 50.000 exiliats espanyols forçats a treballar per al Tercer Reich per tot Europa i el nord de l'Àfrica, els quals són considerats oficialment per Alemanya perseguits polítics del nazisme, com els seus companys deportats als camps de concentració.Per tot això, el CECOS advoca per impulsar un gran projecte en què participin universitats, centres d'investigació i arxius espanyols i europeus, per crear un cens dels més de 100.000 exiliats espanyols víctimes de la II Guerra Mundial.