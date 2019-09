La Marató de Sang de Tarragona espera arribar a les 1.000 donacions tot i el canvi d'ubicació

Se celebrarà el 14 de setembre al recinte firal del Palau de Congressos enlloc del Teatre Tarragona, tancat per obres

Actualitzada 10/09/2019 a les 13:34

La Marató de Sang de Tarragona espera arribar a les 1.000 donacions en la seva 15a edició, que se celebrarà aquest proper dissabte, coincidint amb les festes de Santa Tecla. Es tracta de la cita que més donants aconsegueix a Catalunya, segons ha apuntat l’organització. La principal novetat d’enguany és el canvi d’ubicació, que passa a ser el recinte firal del Palau de Congressos de la ciutat, en detriment del Teatre Tarragona, tancat per obres. Per facilitar l’accés a tothom a l’espai, s’habilitarà un bus especial amb sis parades per diferents punts de la ciutat. Per primera vegada també es podrà donar moll d’os i plasma, amb cita prèvia.