L'Estand de Festes obre aquest dimecres per ser el principal punt informatiu de Santa Tecla

El vestíbul del Teatre Tarragona acull també una mostra sobre els deu anys del Club dels Tarraconins

Actualitzada 10/09/2019 a les 12:26

L'Estand de Festes, ubicat un any més al vestíbul del Teatre Tarragona, obrirà demà dimecres al públic. Aquest serà el principal punt d'informació de Santa Tecla i el lloc on trobar el programa de festes i tot el marxandatge: tant els productes amb la imatge oficial com la resta d'objectes editats per les entitats del Seguici. També s'hi podrà adquirir les entrades per als espectacles de pagament inclosos al programa.

Coincidint amb l'obertura de l'estand, demà a les 11.30 h s'inaugurarà l'exposició commemorativa dels deu anys del Club dels Tarraconins, l’espai infantil de la ciutat. Durant la seva trajectòria l'objectiu del Club ha estat el de promoure els valors cívics essencials per a la convivència, així com divulgar coneixements a través d’activitats pròpies del club i de la promoció d’altres activitats de la ciutat. Durant aquests 10 anys el Club dels Tarraconins ha comptat amb prop 14.000 socis, als quals ofereix activitats, serveis i avantatges de tota mena. La mostra ofereix, mitjançant fotografies, reculls de diari, marxandatge i cartells un repàs a activitats com el Parc de Nadal, el grup de ball Teclat Màgic, les trobades dels Tarraconins Saludables o les titelles del Club.L'estand estarà obert cada dia fins al 24 de setembre de 10h a 14h i de 17h a 21h, excepte el dia 24 de setembre, que només estarà obert en horari de matí.