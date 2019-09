Els metges, en alerta per la seva «substitució» per infermeres

El col·lectiu sanitari tem per les mesures impulsades per diverses comunitats autònomes arreu de l’Estat

Després que algunes comunitats autònomes, entre elles Catalunya, estiguin aprovant mesures per pal·liar la manca de metges amb una cessió de tasques al col·lectiu d’infermeria, el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona va emetre ahir un comunicat sumant-se a una declaració conjunta de l’Organització Mèdica Col·legial en senyal de rebuig. En aquest text, reiteren «la necessitat que es compleixi la llei, es preservi el nostre Sistema Nacional de Salut i es respecti el lideratge clínic del metge com a garant dels drets del pacient».L’Assemblea General dels Col·legis Oficials de Metges, reunida a Madrid els dies 6 i 7 de setembre, va aprovar una declaració en que diu que «no es pot admetre que, davant la falta de metges, la solució que es proposa des d’alguns serveis autonòmics de salut sigui substituir metges per personal d’infermeria». En aquest sentit, diuen, «com a condició per a accedir a l’exercici de la Medicina es fa necessària la protecció del títol per tal d’impedir l’accés a l’exercici a persones no qualificades. Les administracions sanitàries són les primeres que han de vetllar per això i perquè es compleixi la legislació vigent, tant a Espanya com a Europa». La manca de metges amb la titulació requerida «no pot ser justificació per a la seva substitució per altres professionals sanitaris ni tan sols amb caràcter d’excepcionalitat ni de manera transitòria, ja que, si es porta a terme, seria il·legal, generaria desigualtat social i posaria en risc la seguretat dels pacients», afegeixen. La declaració consta de fins a deu punts diferents, un d’ells que sol·licita a les administracions sanitàries l’adopció de mesures d’incentivació i fidelització per als metges. «El CGCOM porta anys alertant dels problemes derivats de les decisions adoptades per raons exclusivament economicistes, la manca de planificació de recursos humans, la manca de reposició davant les jubilacions, la precarietat en l’ocupació, i l’absència d’estímuls laborals, econòmics i professionals que han generat una fugida de talent a altres països i una dificultat creixent en cobrir diversos punts assistencials», afirmen.