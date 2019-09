Cs acusa l'Ajuntament de Tarragona d'«instrumentalitzar» els immigrants de Tarragona

Viñuales creu que la nova regidoria de Nova Ciutadania està basada en el clientelisme i afirma que la majoria dels nascuts a fora estan integrats

El portaveu de Ciutadans, Rubén Viñuales, va denunciar que el govern d’ERC i En Comú Podem vulgui «instrumentalitzar a la població immigrant a Tarragona» després que el consistori organitzés un acte a Casa Canals el dissabte per presentar l’àrea. «La immensa majoria dels tarragonins no nascuts a Espanya estan integrats en la nostra societat», va assegurar Viñuales. El regidor va afirmar que «la creació d’una àrea per a la suposada integració de la població estrangera a Tarragona respon al que el govern del senyor Ricomà entén per integració: un comecocos independentista basat en el clientelisme».En un acte presidit per l’alcalde, Pau Ricomà, i amb un context folklòric, la regidora Paula Varas va presentar el dissabte l’àrea de Nova Ciutadania. Ricomà va argumentar que l’equip de govern «treballarà per fer visible la diversitat com a valor positiu i, al mateix temps, ajudarà que les persones que vinguin de fora puguin prendre part activa en la vida social i cultural de la ciutat». Varas, va destacar la voluntat de tractar les persones migrades «com un fet social, no com una problemàtica política com s’ha fet tradicionalment, posant l’èmfasi en un enfocament basat en la interculturalitat».