Aparca davant d'un gual d'un comerç i colpeja el seu propietari després que avisés a la policia

L’home, que havia estacionat el vehicle davant d’un establiment de Sant Pere i Sant Pau, també va trencar una finestra del local d’un cop de puny

Actualitzada 10/09/2019 a les 10:24

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home de 43 anys com a presumpte autor dels delictes d'amenaces, danys i lesions. Els fets es van produir després que l’home aparqués davant d’un gual d’un comerç de Sant Pere i Sant Pau i insultés, amenacés i agredís a la persona que havia avisat a la policia, propietària del local. També va trencar d’un cop de puny una finestra de l’establiment.Una patrulla del cos policial es va desplaçar poc després de les 9h d’ahir dilluns alBloc Sant Jordi del barri de Sant Pere i Sant Pau advertida que un vehicle ocupava un gual a l'entrada d'un comerç. Minuts després va arribar al lloc un home que es va identificar com a titular del vehicle i va començar a insultar greument i a amenaçar la persona que havia alertat els agents.Acte seguit, l’individu va trencar d'un cop de puny una finestra de l'establiment comercial, acció per la qual es va produir talls a les mans, i va colpejar la persona que havia avisat els agents. En una ocasió va agafar un extintor per continuar colpejant, però la intervenció d'un dels agents va permetre aturar les agressions i detenir l'individu. L’home continuar mostrant un estat d'agressivitat fins i tot quan el personal d'una ambulància desplaçada l'atenia per les ferides als dos braços.La persona que havia avisat la Guàrdia Urbana va manifestar la seva intenció de presentar denúncia per les destrosses causades al seu local.