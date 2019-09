Adjudiquen per 2 MEUR el socorrisme i monitoratge als pavellons de Tarragona

El contracte està subjecte a pròrrogues amb un valor estimat total de gairebé 4 milions

La piscina Sylvia Fontana

El passat divendres 5 de setembre es va adjudicar, per un valor total de 1.746.765,58 euros sense IVA –2.123.026,32 euros amb IVA–, el contracte del servei de socorrisme i monitoratge a les instal·lacions esportives municipals gestionades pel Patronat Municipal d’Esports de Tarragona. Es tracta, segons fonts del consistori, d’un import semblant a l’anterior adjudicació. El servei, fins ara i els darrers quatre anys a càrrec de l’empresa Serviesport, el duran a terme Llop Gestió Esportiva –en el segon lot– i Serveis per l’Educació i l’Esport i el Lleure (Serviesport) –en el primer.Els dos lots tenen a veure amb els diferents equipaments de què es faran càrrec en cada cas. Així, doncs, mentre que en el segon lot hi ha les instal·lacions del Serrallo, de Sant Pere i Sant Pau i de Sant Salvador, en el primer hi consten els pavellons de Campclar, Bonavista i Riuclar. El termini de l’obra per al contracte és vigent des de l’1 d’octubre d’enguany fins al 30 de setembre de 2021. Aquest contracte no es podrà prorrogar més enllà de dues ocasions, un any i un altre respectivament, i es calcula que l’import total a pagar per part de l’Ajuntament serà de 3.700.509,98 euros.La prestació del servei inclou la vigilància, el salvament i el socorrisme aquàtic, el monitoratge de natació, de sala i d’activitats físiques dirigides (gimnàs i aigua) en aquestes instal·lacions municipals. En total al concurs s’hi van presentar set empreses. El resultat del concurs va passar per aprovació del consell rector del Patronat d’Esports el passat 5 de setembre i, tret de l’abstenció de la regidora Eva Miguel (CUP), la resta de vots (nou) van resultar afirmatius.Serviesport va ser, segons l’informe emès pel Patronat, l’empresa que va obtenir millors puntuacions en tots dos lots, i va aconseguir l’adjudicació del primer, mentre que el segon van optar per la següent a la classificació, Llop Gestió Esportiva.Un dels equipaments pendents en el contracte és la piscina olímpica Sylvia Fontana, a l’Anella Mediterrània. En aquest sentit, ja es contempla que un cop aquest centre aquàtic estigui climatitzat l’empresa adjudicatària haurà de dur a terme les tasques de socorrisme també en aquest espai i posa com a data d’inici el gener de 2020, malgrat que encara no hi ha cap projecte en aquest sentit. Aquesta piscina es va construir arrel dels Jocs Mediterranis que es van celebrar l’any 2018.