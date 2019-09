Voluntaris que poden canviar una vida

L’entitat sense ànim de lucre TarracoSalut busca voluntaris per fer acompanyament en l’àmbit sanitari

Actualitzada 09/09/2019 a les 11:15

L’any 2011 naixia a la ciutat de Tarragona TarracoSalut, una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat l’acompanyament i el suport en la malaltia i la soledat no desitjada. «Busquem atendre la part socioemocional dels usuaris que estan ingressats en centres sanitaris o estan malalts i pateixen soledat no desitjada», explica Mariona Bertomeu, responsable administrativa de TarracoSalut. I ho fan, detalla, tenint en compte la salut com un tot, «des d’una visió holística».TarracoSalut va fer les seves primeres passes a l’Hospital Santa Tecla de Tarragona, i després d’un temps van portar el seu projecte a l’Hospital Universitari Joan XXIII i a l’Hospital Sociosanitari Francolí. Allà hi fan d’acompanyament pediàtric i hospitalari a malalts ingressats i a familiars cuidadors. A més, els voluntaris de TarracoSlaut fan tasques de dinamització de l’espai conegut com La Saleta, dedicat al lleure dels infants ingressats i els seus familiars. Amb la seva presència, a més, faciliten que els cuidadors dels infants gaudeixin de petites estones lliures, per descansar o realitzar tràmits.En paral·lel, també treballen als Centres d’Atenció Primària, amb acompanyament a Consultes externes. De manera complementària, a TarracoSalut es fan tasques d’atenció domiciliària centrades en persones grans que viuen soles. «Malgrat que aquestes persones puguin estar ateses per treballadors socials, mirem de donar-los assistència en el vessant més emocional. Moltes vegades aquestes persones, per problemes de mobilitat o falta d’autonomia, solen quedar-se confinades a casa. Els voluntaris que van al domicili miren d’atendre aquesta part, que l’usuari pugui tenir una estona de conversa o baixar al carrer acompanyat», detalla Bertomeu.TarracoSalut va atendre l’any passat un total de 435 usuaris entre tots els projectes, la majoria dels quals són persones grans, d’entre 60 i 80 anys. Per fer-ho, es nodreix de voluntariat. A dia d’avui hi col·laboren prop de vuitanta persones, però «sempre en fan falta més». Els requisits per formar part de l’entitat són ser major de setze anys, i tot i que no és imprescindible una formació específica, és preferible que els voluntaris tinguin alguna experiència o estudis en l’àmbit social. Així i tot, els col·laboradors sempre cursen una formació obligatòria que s’imparteix a través de la Federació Catalana de Voluntariat Social, a la vegada que es fan reunions i sessions formatives de forma periòdica. A més, al començament els nous voluntaris sempre estan acompanyats de voluntaris veterans. Des de l’entitat assenyalen que on es necessita més suport és en l’àmbit de l’acompanyament hospitalari. En aquest sentit, a les persones que hi vulguin col·laborar se’ls demana que es puguin comprometre un mínim de dos dies a la setmana, dues hores cada dia, en horari de matí o tarda.Més informació a tarracosalut.org o tarracosalut@gmail.com