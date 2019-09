Tarragona reforçarà els controls per evitar la venda d'alcohol a menors per Santa Tecla

El consistori crearà una línia de bus per facilitar que els veïns dels barris vagin a les festes

Actualitzada 09/09/2019 a les 13:21

L’Ajuntament de Tarragona reforçarà el dispositiu de neteja, seguretat i transport públic per la Festa Major de Santa Tecla, que se celebrarà a la ciutat del 13 al 24 de setembre. El portaveu municipal, Xavier Puig, ha destacat l’increment d’agents de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra als punts on es produeixen habitualment els botellons i als llocs amb més concentració de públic. Puig també ha incidit en els controls que hi haurà als bars i establiments d’alimentació per evitar la venda d’alcohol a menors i fora d’hores, i ha reconegut que «les festes estan molt alcoholitzades». A banda, i per facilitar l’accés al centre de la ciutat als habitants dels barris de Ponent Nord i Llevant, es crearà una línia nova del bus urbà. En relació a la neteja, s’incrementarà el nombre de lavabos mòbils que s’instal·laran als carrers.